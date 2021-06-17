Декан факультета ИнГУ получил ученую степень доктора сельскохозяйственных наук

Приказ об этом министерства науки и высшего образования РФ был подписан 1 июня 2021 года.

Мурад Ужахов более 13 лет возглавляет агроинженерный факультет, который был образован в 1994 году. Сегодня он доволен работой коллег и студентов.

— За этот период мы значительно улучшили наши показатели, улучшилась публикационная активность. Мы получили патенты, мы получили доступ к публикациям в международных базах Scopus и Web of science (WoS) — это серьезное достижение. Конечно, это прежде всего связано с тем, что университет создает условия для проведения научных исследований. Без этого, конечно, такие достижения были бы невозможны, сказал Мурад Ужахов телеканалу «Вести» в Ингушетии.

В настоящее время в деканате, на четырех кафедрах и двух лабораториях факультета работают высококвалифицированные специалисты, имеющие большой опыт педагогической, производственной и научно-исследовательской работы, в том числе 6 профессоров, 23 доцента, 4 старших преподавателя, 2 ассистента, 2 зав. лабораториями, 3 методиста и 6 лаборантов, среди них Заслуженные деятели науки Республики Ингушетия, Почетные работники высшего профессионального образования Российской Федерации, Академики Международной академии экологии и природопользования.

Организация учебного процесса, учебной и производственной практики на агроинженерном факультете проводится по двум формам; очной и заочной, где обучаются более 500 студентов.