Делегации из соседних регионов побывали на юбилейных торжествах в Ингушетии

Полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка зачитал приветственный адрес Владимира Путина. От себя же отметил, что сегодня в Ингушетии продолжается реализация федеральных и региональных проектов и программ, идет активная работа над сохранением многовекового культурного богатства и привлечением туристов из разных уголков страны.

«Уверен, что совместными усилиями все намеченные планы и проекты будут успешно воплощены в жизнь. Впереди Ингушетию ждет немало новых побед, результатом которых будет пользоваться подрастающее поколение. От всей души поздравляю вас с 30-летием со дня возрождения», — добавил Чайка.

Поздравил жителей региона заместитель председателя Госдумы Борис Чернышев. «Впервые я приехал в Ингушетию в 2020 году и открыл для себя ваш край. Тогда в моем сердце зародилось теплое отношение к вашему народу. Также гостеприимно республика открывается и для туристов, других гостей: в лицах детей, полных надежд на будущее, в лицах отцов, которые учат их самому главному — любви к Родине, в лицах ингушских матерей — заботливых и самоотверженных, в лицах молодых людей — защитников Отечества», — сказал Чернышев.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что был свидетелем становления республики в тяжелые времена для всей страны.

«Северный Кавказ подвергался напастям со всех сторон, страна выдержала, Республика Ингушетия выдержала, прошла сложный этап. Сегодня она показывает достойные результаты социально-экономического развития. Я уверен, это все благодаря поступательной работе, решениям всех руководителей, которые на определенных этапах возглавляли республику. И сегодня Махмуд-Али Макшарипович достойно ведет ее вперед по пути созидания. И, конечно же, это было бы невозможно без самого главного достояния — ингушского народа, трудолюбивого и умеющего дружить. Кабардино-Балкарию и Ингушетию связывают не только общие традиции и культура, но и узы вековой дружбы. Мы всегда были рядом — и в радости, и в горести. Мы должны продолжать в том же духе во благо укрепления нашего многонационального государства. Я абсолютно уверен: мы это сумеем сделать. Поздравляю жителей республики с этим праздником. Желаю благополучия и мирного неба», — сказал он.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло напомнил, что после развала СССР все республики, края и области возвращаются к своим историческим корням и традициям. «У Ингушетии своя многовековая история. В наших общих кавказских обычаях всегда была любовь к своей родине, к своей семье, уважение к старшим, добрососедские отношения. Желаю всем жителям республики и всем нам мира, добра и процветания», — отметил Меняйло.

Делегации посетили официальную часть празднования юбилея республики в здании администрации Главы и правительства Ингушетии, приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке памяти и славы в городе Сунжа, побывали на большом концерте с участием звезд российской эстрады, известных исполнителей и творческих коллективов из регионов СКФО и ЮФО.