Под флагами фестиваля в Махачкале собрались творческие коллективы, представляющие Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Карачаево-Черкесию, Чеченскую Республику и Ставропольский край, а также гости из Архангельска и Перми. В роли гостеприимных хозяев выступают коллективы из Дагестана.

«Программа фестиваля, являющегося подлинным праздником дружбы и братства народов Северного Кавказа, построена таким образом, чтобы каждый его участник, каждый зритель получил возможность соприкоснуться с неповторимым многообразием нашего общего культурного пространства — с обычаями, традициями, фольклором и ремеслами различных народов, населяющих российский Кавказ», — рассказала заместитель директора Республиканского дома народного творчества Ингушетии Марем Котиева.

В составе ингушской делегации — методист РДНТ, председатель Союза писателей Ингушетии Хаваж Накастоев, методист РДНТ Адам Оздоев, мастер декоративно-прикладного искусства Юсуп Цуров, а также фольклорная женская группа Малгобекского культурно-досугового центра «Лоаман оаз».

Основная часть фестивальной программы, насыщенной шествиями, киносеансами, танцевальными номерами, музыкальными композициями, флешмобами и выставками мастеров, проходит на площадке

Аварского театра и на центральной площади дагестанской столицы. Красочные акции фестиваля состоятся также и в живописных пригородах Махачкалы. В рамках фестиваля пройдет 20 концертов, выступят около 25 ансамблей, всего в концертах фестиваля примут участие более 500 артистов.