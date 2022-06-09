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Делегация Ингушетии примет участие в ПМЭФ-2022

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Делегация Ингушетии в главе с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который будет проходить 15-18 июня текущего года.

Республика планирует подписать двусторонние соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, для дальнейшей актуализации и взаимодействия, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Калиматов станет участником главного события форума — пленарного заседания «Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения», в ходе которого спикеры обсудят новые возможности и точки роста для развития малого бизнеса, меры поддержки этого сектора экономики.

ПМЭФ-2022 будет проходить в абсолютно новых политико-экономических реалиях, он дает больше возможностей представителям малого и среднего предпринимательства для поиска поставщиков и рынков сбыта.

В рамках деловой программы форума пройдет более десятка мероприятий. Отдельные сессии будут посвящены новым векторам развития внешнеэкономической деятельности и IT-решения для МСП, где участники обсудят необходимые инструменты и механизмы для эффективной международной деятельности в новых экономических условиях, позволяющие оптимизировать, сократить издержки на работы бизнеса соответственно.

Также в дни проведения Форума состоится выездное заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» Госсовета России по МСП.

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