Делегация Ингушетии примет участие в ПМЭФ-2022

Республика планирует подписать двусторонние соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, для дальнейшей актуализации и взаимодействия, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Калиматов станет участником главного события форума — пленарного заседания «Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения», в ходе которого спикеры обсудят новые возможности и точки роста для развития малого бизнеса, меры поддержки этого сектора экономики.

ПМЭФ-2022 будет проходить в абсолютно новых политико-экономических реалиях, он дает больше возможностей представителям малого и среднего предпринимательства для поиска поставщиков и рынков сбыта.

В рамках деловой программы форума пройдет более десятка мероприятий. Отдельные сессии будут посвящены новым векторам развития внешнеэкономической деятельности и IT-решения для МСП, где участники обсудят необходимые инструменты и механизмы для эффективной международной деятельности в новых экономических условиях, позволяющие оптимизировать, сократить издержки на работы бизнеса соответственно.

Также в дни проведения Форума состоится выездное заседание рабочей группы «Социальное предпринимательство» Госсовета России по МСП.