Делегация Ингушетии во главе с руководителем региона принимает участие в ПМЭФ-2022

«Махмуд-Али Калиматов 17 июня примет участие в главном событии XXV Петербургского международного экономического форума — пленарном заседании, на котором выступит Президент России Владимир Путин», — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник пресс-служба Главы и правительства республики.

По его словам, активную работу представители региона начнут уже завтра, 16 июня. Планируется подписать двусторонние соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, для дальнейшей актуализации и взаимодействия.

Отметим, что центральная тема ПМЭФ в 2022 году обозначена как «Новый мир — новые возможности». Она отражает глобальные изменения в мире, ведущие к формированию новой экономической модели.

По данным СМИ, в рамках деловой программы ПМЭФ намечено более 130 мероприятий с участием 700 докладчиков. Всего свое участие в форуме подтвердили представители 115 стран и территорий. Среди них более 2,7 тыс. бизнесменов, включая 1 тыс. руководителей компаний.