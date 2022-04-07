Делегация Ингушетии встретилась с бойцами из республики и Дагестана, участвующими в спецоперации на Украине

«В рамках исполнения поручения Главы Республики Ингушетия, в связи с наступившим для всех мусульман священным месяцем Рамадан, вице-премьер Магомед Евлоев, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев и исполняющий обязанности директора ФГБУ «Государственный природный заповедник Эрзи» Алихан Мержоев навестили ингушских бойцов спецподразделений, участвующих в спецоперации на Украине», — отмечается в Telegram-канале правительства региона.

Ребятам передали продуктовую помощь с маркировкой «Халяль», которая особенно необходима для постящихся. Также гости пообщались с бойцами мотострелкового полка из братского Дагестана, сделали совместное памятное фото. А затем все вместе собрались за столом, чтобы совершить разговение после дневного поста, говорится в релизе.

Как ранее сообщалось, накануне из Ингушетии военнослужащим было направлено 20 тонн продуктов, в том числе — мясо, тушенка, вода, яблоки. Все продукты местного производства экологически чистые

Сбор и отправку продовольствия организовал региональный Минсельхоз на средства Национального фонда развития Ингушетии.

Таким образом, республика поддерживает молодых людей, осуществляющих свой воинский долг.

«Я знаю, что настрой и боевой дух у наших ребят сильный. Наши войны с императорских времен героически отстаивали интересы государства. И сейчас молодежь не уступает прежним героям. Мы же со своей стороны должны всячески их поддерживать, помогать им и их семьям, пока они защищают Отечество», — отметил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Ранее Ингушетия четыре раза направляла гуманитарную помощь беженцам из Донбасса общей массой более 95 тонн, в том числе и строительные материалы.