Делегация из Ингушетии посетили Токмакский район Запорожья

Гости ознакомились с обстановкой в подшефном Токмакском районе, на который ВСУ усилили атаки. Несмотря на опасность, члены делегации возложили цветы к мемориалу воинам-освободителям.

«Большое спасибо нашим ингушским братьям за то, что они в такую сложную пору именно 9-го мая приехали к нам, в Токмак. Мы все понимаем, что здесь происходит, мы понимаем, что мы живем в обстановке постоянных прилетов сейчас в городе Токмаке и в окрестностях. И поэтому это не просто, ну, такая какая-то «рука дружбы», это в том числе и определенное мужество», — отметил первый заместитель главы Запорожской области Сергей Толмачев.

Джамбулат Оздоев встретился с исполняющим обязанности главы Токмакского района Алексеем Алиповым. Он рассказал, что муниципалитет находится в сложной ситуации, боевики бьют по гражданским объектам и сейчас самая главная задача: защитить мирных граждан. Поэтому правительством Запорожской области принято решение о временном перемещении людей в безопасную зону.

Было отмечено, что обстрелы наносят ущерб инфраструктуре, к обеспечению восстановительных работ подключиться и Ингушетия.

«Все главные вопросы определены, необходимую помощь району мы окажем. Пользуясь случаем, хочу поздравить жителей Токмакского района с Днем Победы. Это священный для всех нас праздник. Наши деды и прадеды воевали с фашистской нечистью. К сожалению, такая же задача лежит сегодня и на нас», — сказал руководитель администрации Главы и правительства республики в интервью корреспонденту ZaTV.

Также Джамбулат Оздоев встретился с ингушскими военнослужащими, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

В ближайшее время ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между Запорожской областью и Ингушетией, которое станет важным этапом развития двух регионов и повышения качества жизни и благополучия их жителей, отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.