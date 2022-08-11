Делегация из Ингушетии представит республику на фестивале в Астрахани

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Заместитель директора Республиканского дома народного творчества Ингушетии Марем Котиева представит республику на VIII Всероссийском съезде руководителей методических служб в сфере народного творчества, который состоится 19-21 августа в Астрахани, сообщила пресс-служба учреждения.

Делегаты съезда обсудят современные подходы к сохранению и популяризации традиционной культуры в рамках Года культурного наследия народов России, познакомятся с культурными практиками ведущих учреждений культуры Астраханской области, а также посетят мероприятия Всероссийского открытого этнофестиваля «Нас на века объединила Волга».

Фестиваль станет подлинным праздником культурного наследия российских народов, калейдоскопом культур и фейерверком эмоций. Он подарит участникам и гостям радость общения, приобщит их к богатству народных традиций нашей многонациональной страны. Торжественное открытие фестиваля будет проходить на центральной набережной Волги.

Помимо набережной площадками этнофестиваля станут Дом дружбы и Дом ремесел, культурно-исторический комплекс «Сарай Бату» — город-музей золотоордынского ханства, а также Астраханский государственный театр оперы и балета, имеющий вековую историю.

В этнофестивале примут участие творческие коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства, ученые, фольклористы, специалисты в области культуры и искусства из многих регионов России.

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