Делегация из Ингушетии приняла участие в открытии XXX студенческой весны в Самаре

Участие в юбилейном мероприятии приняли вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева, сенатор Мухарбек Барахоев, руководитель постпредства республики в Москве Муслим Оздоев, декан финансово-экономического факультета Ингушского государственного университета Муса Мержо, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Комментируя яркое событие, Амриева напомнила, что именно в Самаре в 1992 году, по инициативе студентов местных вузов прошел первый фестиваль, сформировавший вектор развития студенческого творчества во всей стране.

Вице-премьер также отметила, что в Ингушетии в настоящее время получают знания несколько тысяч студентов, которые, реализуя свои креативные возможности и таланты, участвуют во многих молодежных акциях и форумах.

«К примеру, наши ребята представляют свои проекты на конкурсе ежегодного Северо-Кавказского форума «Машук», участвуют в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), помогают в проведении Всероссийской переписи населения, активно задействованы во многих всероссийских студенческих форумах по различным профессиям и специализациям», — добавила Амриева.

Она выразила уверенность в том, что рабочие контакты и обмен мнениями принесут каждому участнику студенческой весны новые знания и откроют пути успешной реализации интересных творческих проектов.

От имени Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и себя лично она пожелала каждому участнику успехов, больших достижений, счастья и благополучия.

Юбилейный фестиваль проходит с 18 по 24 мая в Самаре и продлится 6 дней. Он объединил творческую молодежь из 85 регионов страны и девяти зарубежных делегаций. В обширной программе представлено 10 направлений: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, мода, журналистика, видео, арт-направление и оригинальный жанр.

Здесь организовано 10 конкурсных площадок с современным световым и звуковым оформлением, развернуто два фестивальных городка, где будет проходить культурно-досуговая и спортивная жизнь участников форума. В частности, ежедневно здесь будут проходить концерты, лектории, мастер-классы, спектакли и многое другое.