Юнармия

Делегация из Малгобека представит Ингушетию на юнармейском форуме в Москве

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Ингушские юнармейцы отправились в Москву для участия во Всероссийском юнармейском форуме, посвященном шестилетию Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения «Юнармия», который пройдет на базе учебно-методического центра «Авангард».

Как сообщили в региональном штабе движения, в состав делегации вошли пять юнармейцев из отряда «Малгобек» ингушского города воинской славы. Сопровождают делегацию заместитель начальника регионального штаба «Юнармии» Батыр Эгиев и начальник штаба местного отделения движения Хизир Цечоев.

В программе форума — встреча с министром обороны, экскурсии и установочные сессии на тему патриотического воспитания молодежи.

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