Делегация из Малгобека представит Ингушетию на юнармейском форуме в Москве

Как сообщили в региональном штабе движения, в состав делегации вошли пять юнармейцев из отряда «Малгобек» ингушского города воинской славы. Сопровождают делегацию заместитель начальника регионального штаба «Юнармии» Батыр Эгиев и начальник штаба местного отделения движения Хизир Цечоев.

В программе форума — встреча с министром обороны, экскурсии и установочные сессии на тему патриотического воспитания молодежи.