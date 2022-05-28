Делегация из Малгобека представит Ингушетию на юнармейском форуме в Москве
Ингушские юнармейцы отправились в Москву для участия во Всероссийском юнармейском форуме, посвященном шестилетию Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения «Юнармия», который пройдет на базе учебно-методического центра «Авангард».
Как сообщили в региональном штабе движения, в состав делегации вошли пять юнармейцев из отряда «Малгобек» ингушского города воинской славы. Сопровождают делегацию заместитель начальника регионального штаба «Юнармии» Батыр Эгиев и начальник штаба местного отделения движения Хизир Цечоев.
В программе форума — встреча с министром обороны, экскурсии и установочные сессии на тему патриотического воспитания молодежи.