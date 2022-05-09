Поздравление

День Победы занимает особое место в истории страны — Глава Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил дорогих ветеранов, тружеников тыла, жителей республики с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот День занимает особое место в истории нашей страны и в сердцах людей всех поколений, является символом вечной славы бойцов Красной Армии и тружеников тыла, свидетельством их мужества и стойкости. Мы гордимся вкладом ингушского народа в Великую Победу. В суровые годы войны сыны и дочери Ингушетии — все как один встали на защиту нашей Родины», — написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что «более шести с половиной тысяч наших земляков не вернулись с фронта. Но все они будут жить в памяти народной, в наших сердцах, и имена их будут увековечены в рядах «Бессмертного полка».

«Безгранична благодарность всем, кто сражался с врагом, не вернулся из боя, день и ночь трудился в тылу, спасал раненых, растил урожай, учил и воспитывал подрастающее поколение. Безмерное человеческое спасибо им за Великую Победу. Подвиг их бессмертен», — подчеркнул руководитель субъекта.

Глава пожелал процветания Ингушетии и всей стране, добавив: «С Днем Великой Победы!».

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