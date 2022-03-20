Депутат Госдумы от Ингушетии Барахоев поехал в ЛДНР с гуманитарной помощью

«В эти дни вместе с партийными коллегами побывали на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик. Доставили для жителей поселка Толоковка гуманитарную помощь: продукты питания, товары первой необходимости, теплые вещи и медикаменты. А в освобожденный город Волноваха помимо гуманитарной помощи также доставили и стройматериалы для восстановления главного медучреждения», — написал Барахоев.

По его словам, депутаты также посетили Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение Минздрава ДНР, где уже вторую неделю делится опытом и спасает жизни депутат Государственной Думы и первоклассный хирург Бадма Башанкаев.

«Пообщались со служащими Народной Милиции ДНР, которые проходят лечение в Республиканском травматологическом центре. И передали каждому из медицинских учреждений по 50 продуктовых наборов для военных», — резюмировал Барахоев.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 800 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Около 500 тонн распределяют в соответствии с потребностями еще 400 ПВР.

Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно. В них продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника — все, что требуется для жизнеобеспечения людей. Помимо этого, региональные отделения «Единой России» закупают игрушки, творческие материалы и книги для детей.

Кроме того, «Единая Россия» отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи жителям, в ближайшее время на Донбасс прибудет бригада детских специалистов. Партия также направит волонтеров для оказания гуманитарной помощи Донецку и Луганску, поддержки служб жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства в том, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру.

Также партия решает проблему лекарственного обеспечения и беженцев, и жителей республик. Уже были доставлены более 30 коробок медикаментов и урегулирован вопрос организации бесперебойных поставок медицинских препаратов.