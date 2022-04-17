Благотворительность

Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев оказал продуктовую помощь малоимущим семьям

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Депутат Госдумы России от Ингушетии Муслим Татриев оказал продуктовую помощь 12 малоимущим семьям из Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Региональной общественной приемной при поддержке Муслима Татриева была оказана продуктовая помощь 12 малоимущим семьям из Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов», — говорится в сообщении.

В продуктовый набор вошли мука, масло, сахар, чай, гречка, рис, печенье и финики.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Карабулаке прошла благотворительная акция по раздаче продуктовых наборов малоимущим семьям. Мероприятие было организовано по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия».

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