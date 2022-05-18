Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев проверил ход ремонта в гимназии села Али-Юрт

«Обсудили ход ремонтных работ и возникающие трудности с директором школы Добриевой Заремой Исламовной, гендиректором подрядной организации и представителями профильных министерств. Текущий капитальный ремонт — первый со дня образования гимназии. Сейчас идёт демонтаж внутренних конструкций. Главный и самый ответственный этап работы впереди», — говорится в сообщении.

По словам Муслима Татриева, финансовый вопрос — самый сложный, так как общая стоимость работ и материалов рассчитывалась больше года назад.

«Очевидно, что исходя из сложившегося положения, проект требует дополнительного финансирования. Важно внести необходимые корректировки в смету и грамотно их обосновать. Этим сейчас занимается гендиректор подрядной организации Абабукар Муталиев», — отметил депутат Госдумы.

Помимо ремонта, руководство школы попросило оказать содействие в выделении дополнительного финансирования на благоустройство пришкольной территории.

Кроме того, депутат прошёлся по аллее памяти погибших земляков во время Великой Отечественной войны и сотрудников правоохранительных органов, погибших в разные годы при исполнении служебных обязанностей, которая расположена при общеобразовательном учреждении.

«Взял на себя обязательства в обновлении портретов наших героев и реставрации территории аллеи. Наши дети должны знать своих героев», — сказал Муслим Татриев.