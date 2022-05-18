Капремонт

Депутат Госдумы от Ингушетии Татриев проверил ход ремонта в гимназии села Али-Юрт

0

Депутат Госдумы России от Ингушетии Муслим Татриев совместно с однопартийцами посетил ГБОУ «Гимназия Назрановского района» в сельском поселении Али-Юрт, где в рамках федерального проекта «Единой России» начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Обсудили ход ремонтных работ и возникающие трудности с директором школы Добриевой Заремой Исламовной, гендиректором подрядной организации и представителями профильных министерств. Текущий капитальный ремонт — первый со дня образования гимназии. Сейчас идёт демонтаж внутренних конструкций. Главный и самый ответственный этап работы впереди», — говорится в сообщении.

По словам Муслима Татриева, финансовый вопрос — самый сложный, так как общая стоимость работ и материалов рассчитывалась больше года назад.

«Очевидно, что исходя из сложившегося положения, проект требует дополнительного финансирования. Важно внести необходимые корректировки в смету и грамотно их обосновать. Этим сейчас занимается гендиректор подрядной организации Абабукар Муталиев», — отметил депутат Госдумы.

Помимо ремонта, руководство школы попросило оказать содействие в выделении дополнительного финансирования на благоустройство пришкольной территории.

Кроме того, депутат прошёлся по аллее памяти погибших земляков во время Великой Отечественной войны и сотрудников правоохранительных органов, погибших в разные годы при исполнении служебных обязанностей, которая расположена при общеобразовательном учреждении.

«Взял на себя обязательства в обновлении портретов наших героев и реставрации территории аллеи. Наши дети должны знать своих героев», — сказал Муслим Татриев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Проект «Сноб» открыл прием заявок на премию «Сделано в России — 2022»
Ингушская сборная команда дзюдоистов победила на Всероссийских соревнованиях среди мужчин в Назрани
Ингушский футболист в составе махачкалинского «Динамо» Хазбулат Хамхоев отличился в очередном матче
К 2030 году в СКФО необходимо создать 45 тысяч новых мест в колледжах
В Ингушетии на летний отдых детей выделено около 60 млн рублей
Вручение меча Победы Малгобеку — дань уважения защитникам города, считает Глава Ингушетии
В Ингушетии продавец поддельного алкоголя из соседнего региона пытался подкупить полицейского
Основной этап ЕГЭ пройдет в Ингушетии с 26 мая по 2 июля
Городу воинской славы Малгобеку вручат меч Победы
В мэрии города Сунжа Ингушетии чествовали юных чемпионов-дзюдоистов
Кардиологи и хирурги медцентра имени Бакулева провели в Ингушетии прием детей

Главное

Яндекс.Метрика

 