Депутаты Госдумы и парламента Ингушетии от «Единой России» проверили ход капремонта в школах

Спикер НС Магомет Тумгоев, депутат Государственной Думы Бекхан Барахоев, зампред парламента Аза Хашиева, парламентарии посетили образовательные учреждения, которые стали участницами программы масштабного обновления. Это — лицей номер один и пятая школа города Назрани.

Депутаты пообщались с представителями подрядных организаций, директорами образовательных учреждений, ознакомились с ходом строительных работ на местах.

Тумгоев подчеркнул, что руководство республики сумело организовать возможность капитального ремонта более 20 школ республики, в этом году планируется отремонтировать 13 школ. Партия «Единая Россия» с исполнительной властью, директорами школ и родительским советом обеспечивает надлежащий контроль за ходом работ.

«Наши дети должны учиться в комфортных и современных условиях. Для этого мы в ежедневном режиме должны работать друг с другом», — отметил спикер парламента.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в Народной программе партии. Программу решено сделать комплексной: не только проводить ремонт зданий и помещений, но и оснащать их современным оборудованием.

Все этапы работ — от проекта до приемки — проконтролируют штабы, которые «ЕР» сформировала в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней и сенаторы от партии.