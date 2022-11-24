Депутаты Ингушетии приняли социально ориентированный бюджет до 2025 года

«В Магасе состоялось двадцатое пленарное заседание НС, в котором приняли участие премьер-министр региона Владимир Сластенин, главный федеральный инспектор по региону Виталий Смирнов, представители администрации Главы и правительства, прокуратуры, контрольно-счетной палаты и управления министерства юстиции РФ по РИ. В рамках встречи депутатами в первом чтении был принят проект закона республики «О республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.», — говорится в сообщении.

Прежде всего и. о. министра финансов региона Магомет-Шарип Эсмурзиев подчеркнул, что республиканский бюджет, как и ранее, ориентирован на социальную поддержку жителей Ингушетии.

«В приоритете — достижение более высоких показателей по реальным доходам населения, улучшение качества услуг в отраслях социальной сферы, стимулирование экономического роста, поддержание на безопасном уровне долговой нагрузки», — сказал Магомет-Шарип Эсмурзиев.

Ожидается, что в следующем году общий объем доходов бюджета составит 31,9 млн рублей, в том числе целевые межбюджетные трансферты — 26,7 млн рублей.

Значительная часть расходов проекта бюджета 2023 года (80,3%) предусмотрена на образование (43,9 %), здравоохранение (4,1%), культуру (1,9 %), спорт (2,9 %) и социальную политику (27,5 %).

Магомет-Шарип Эсмурзиев также подчеркнул, что все обязательные расходы, включая и те, которые в первоначальном бюджете не были предусмотрены, исполняются в необходимых объемах.

«Это стало возможным в результате оказания бюджету республики дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в сумме 1,9 млрд рублей, а также дополнительных доходов в виде налога на доходы физических лиц в размере 1,7 млрд рублей, поступивших от ООО «АкропольГрупп»», — сообщил министр.

После депутаты также приняли ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование образовательной и культурной сфер, поправки к Конституции РИ, касающиеся расширения полномочий Главы РИ в части определения основных направлений работы регионального правительства и координации деятельности исполнительных органов, обсудили вопросы организации внутренних перевозок на территории республики и мест стоянки автотранспорта на территории аэропорта «Магас».