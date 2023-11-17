Приговор

Десять сотрудников Минимущества в Ингушетии уличены в сокрытии доходов

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Десять чиновников из Министерства имущественных и земельных отношений привлечены к дисциплинарной ответственности за сокрытие доходов, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«В текущем году должностные лица представили информацию о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах их супругов и несовершеннолетних детей за 2022 год, но эти данные оказались неполными и недостоверными», — рассказал собеседник.

По его словам, сотрудники скрывали информацию о собственности на движимые и недвижимые объекты, о доходе от реализации земельных участков, а также об ежемесячных и однократных пособиях и социальных выплатах. Неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов. Также отсутствовала информация о счетах, открытых в банках, на которых происходило движение денежных средств в течение отчетного периода", — добавили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что после проведения проверки прокуратура направила в Министерство имущественных и земельных отношений республики представление о необходимости устранения нарушений законодательства. В результате десять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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