Десять сотрудников Минимущества в Ингушетии уличены в сокрытии доходов

«В текущем году должностные лица представили информацию о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах их супругов и несовершеннолетних детей за 2022 год, но эти данные оказались неполными и недостоверными», — рассказал собеседник.

По его словам, сотрудники скрывали информацию о собственности на движимые и недвижимые объекты, о доходе от реализации земельных участков, а также об ежемесячных и однократных пособиях и социальных выплатах. Неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов. Также отсутствовала информация о счетах, открытых в банках, на которых происходило движение денежных средств в течение отчетного периода", — добавили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что после проведения проверки прокуратура направила в Министерство имущественных и земельных отношений республики представление о необходимости устранения нарушений законодательства. В результате десять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.