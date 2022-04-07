Дети от 8 до 16 лет с начала мая смогут получить новое пособие

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Дети в возрасте 8-16 лет смогут получить новое ежемесячное пособие с мая до конца текущего года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.

«Мы не оставили без внимания и семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Тем из них, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, по решению Президента с апреля начисляется новое ежемесячное пособие. С мая и до конца года оно будет выплачено родителям более пяти миллионов ребят», — сказал Мишустин.

Ранее Мишустин на заседании правительства заявил, что в мае начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет, их планируется зачислять за период с 1 апреля.

Напомним, министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низкими доходами получат родители более чем 5 млн детей. По его словам, в мае семья получит пособия сразу за апрель и май.

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