Дети от 8 до 16 лет с начала мая смогут получить новое пособие

«Мы не оставили без внимания и семьи, которые находятся в трудном финансовом положении. Тем из них, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет, по решению Президента с апреля начисляется новое ежемесячное пособие. С мая и до конца года оно будет выплачено родителям более пяти миллионов ребят», — сказал Мишустин.

Ранее Мишустин на заседании правительства заявил, что в мае начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет, их планируется зачислять за период с 1 апреля.

Напомним, министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что новые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низкими доходами получат родители более чем 5 млн детей. По его словам, в мае семья получит пособия сразу за апрель и май.