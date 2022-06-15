Детская республиканская клиническая больница в Ингушетии отпраздновала свой 5-летний юбилей

Коллектив больницы с их праздником поздравили министр здравоохранения Ингушетии Магомедбашир Балаев и почётные гости.

Открытие ГБУЗ «ДРКБ» стало значимым событием в развитии здравоохранения региона. Больница оснащена всем необходимым оборудованием для работы медперсонала. С ее вводом в эксплуатацию в регионе решен вопрос обеспечения маленьких граждан качественной медицинской помощью.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, учреждение построено в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие РИ на 2010-2016 гг.». Стационар рассчитан на 200 коек. В больнице предусмотрены отделения травматологии и ортопедии, детской хирургии, лор-отделения, педиатрии, эндокринологии, кардиоревматологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, пульмонологии. Есть своя клинико-диагностическая лаборатория. Больница обслуживает порядка 74 тыс. маленьких пациентов со всей республики.

«Данная больница, как и другие объекты здравоохранения, играет важную роль в развитии качественной медицинской помощи населению. С момента её открытия показатель детской смертности в нашей республике снизился на 60%. Это очень хорошие показатели, но наша задача — сделать этот показатель еще ниже», — отметил министр здравоохранения РИ Магомедбашир Балаев.