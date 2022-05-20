Детские творческие коллективы Ингушетии приняли участие в международном фестивале «Зори Кавказа»

Участниками праздника стали около 500 человек. Творческие коллективы представляли регионы Северо-Кавказского федерального округа, Крым, Краснодарский край, Калмыкию, Ростовскую область и Адыгею, другие субъекты РФ, а также Абхазию и Южную Осетию.

В составе делегации, представляющей Ингушетию, выступили воспитанницы Центра культурного развития Магаса вокалистки Селима и Самия Цуроевы. Они исполнили известные композиции «Танец горного орла», «Золушка», «О той весне», «Здесь птицы не поют».

В программе фестиваля были гала-концерт, который состоялся в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров», а также анимационная программа, костюмированное шествие и дневной фейерверк. Глава Карачаево-Черкесии отметил, что фестиваль прошел ярко, красочно и задорно.