Детский хореографический ансамбль «Сийг» стал обладателем диплома первой степени в городе Ставрополь

Коллектив с успехом представил ингушский национальный танец (Танец с кувшинами) на зональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который проходил в Ставрополе.

Отмечается, что конкурс ежегодно проходит в номинации «Культура — это мы» в рамках реализации национального проекта «Культура», и хореографический коллектив из Ингушетии принимал в нем участие впервые. В будущем году участники ансамбля «Сийг» — воспитанники молодого талантливого ингушского хореографа Магомеда Имагожева — намерены вновь попытать удачу на столь престижной площадке и побороться уже за грант в размере двух миллионов рублей.