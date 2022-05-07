Детский хореографический ансамбль «Сийг» стал обладателем диплома первой степени в городе Ставрополь

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Детский хореографический ансамбль «Сийг» Дома культуры сельского поселения Троицкое стал обладателем диплома первой степени в городе Ставрополь, об этом газете «Ингушетия» сообщила пресс-служба администрации Сунженского района.

Коллектив с успехом представил ингушский национальный танец (Танец с кувшинами) на зональном этапе Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который проходил в Ставрополе.

Отмечается, что конкурс ежегодно проходит в номинации «Культура — это мы» в рамках реализации национального проекта «Культура», и хореографический коллектив из Ингушетии принимал в нем участие впервые. В будущем году участники ансамбля «Сийг» — воспитанники молодого талантливого ингушского хореографа Магомеда Имагожева — намерены вновь попытать удачу на столь престижной площадке и побороться уже за грант в размере двух миллионов рублей.

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