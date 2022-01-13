Деятельность 507 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации

Кадровые сотрудники военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации комплектуются в основном за счет офицеров Военного университета МО РФ, окончивших прокурорско-следственный факультет. Кроме этого, на службу принимаются офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющие юридическое образование и желающие проходить службу в военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, которые зачастую проходят все ступени становления в различных должностях, достигая руководящих должностей.

Так, например, в 507 военном следственном отделе штатная численность составляет 4 офицера, из которых все окончили Военный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осуществляет свою деятельность с учетом стоящих перед ним задач и предоставленных полномочий, подчиняясь в пределах своей компетенции военному следственному управлению Следственного комитета по Южному военному округу, а также взаимодействует с другими следственными органами Следственного комитета, органами прокуратуры, в том числе военной, судами, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное расследование, органами государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления, командованием воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а также научными, образовательными, экспертными учреждениями, общественными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного следственного отдела являются: оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и в пределах компетенции, установленной организационно-распорядительными документами Председателя Следственного комитета, руководителя Главного военного следственного управления и руководителя военного следственного управления Следственного комитета по Южному военному округу:

— обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина;

— выявление в пределах своих полномочий обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств;

— обеспечение реализации полномочий в сфере противодействия коррупции, терроризму и экстремизму, хищениям оружия и боеприпасов;

— организация розыска военнослужащих, уклоняющихся от прохождения военной службы;

— работу по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет.

В общей структуре зарегистрированной преступности занимают преступления против военной службы и общеуголовные преступления.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также службу по контракту, по тем или иным причинам самовольно оставляют воинские части, а равно совершают неявку в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской организации. Чаще всего целью совершения таких преступлений является желание временно уклониться от прохождения военной службы и исполнения своих служебных обязанностей.

В таких случаях совместно с органами федеральной службы безопасности в войсках и военной полиции проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения военнослужащих, совершивших преступления, предусмотренные ст. 337 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с постановлением следователя военного следственного отдела органами МВД России объявляется местный и федеральный розыск скрывшегося военнослужащего.

Военнослужащий самовольно оставивший воинскую часть, осознав противоправность своих действий, обязан прибыть либо в воинскую часть, где проходил службу, либо в органы военного управления, где заявить о себе, как о военнослужащем оставившим воинскую часть.

Дежурным по 507 военному следственному отделу осуществляется круглосуточный прием граждан, кроме того в отделе утвержден график личного приема граждан руководством 507 военного следственного отдела, который размещен на информационном стенде в доступном для посетителей месте, где также размещен номер телефона доверия, по которому дежурный по отделу круглосуточно принимает от военнослужащих, членов их семей и иных граждан сообщения (в том числе анонимные) о преступлениях и происшествиях, а также имеется иная необходимая информация, для обращений граждан с заявлением, либо явкой с повинной.

Кроме того, в 507 военном следственном отделе создана общественная приемная Председателя Следственного комитета Российской Федерации, в которую граждане могут обращаться с жалобами и обращениями, адресованными Председателю Следственного комитета.

Также информация об адресе и телефоне 507 военного следственного отдела размещена на официальном сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.