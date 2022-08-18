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«Диктант Победы» в Ингушетии напишут на 48 площадках

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В Ингушетии международная историческая акция «Диктант Победы» пройдет на 48 площадках. Диктант состоится 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны.

В столице республики Магасе проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов можно будет в Ингушском госуниверситете, башне Согласия и центре образования.

В Сунже участников акции будут ждать в школах №№ 2 и 6, в Сунженском районе — в Нестеровском (школы №№ 3 и 4), Троицком (школы №№ 2 и 4) и в Галашках (школа № 1). В Карабулаке площадками акции станут школы №№ 1, 2, 3 и 5. Одна площадка откроется в Джейрахе, в школе — детском саду имени И. С. Льянова.

В городе воинской славы Малгобеке площадки «Диктанта Победы» будут работать на Мемориале славы, в школах №№ 2, 3, 5, 16, 20 и в гимназии № 1. Также свои знания о военных событиях можно будет проверить и в Малгобекском районе: в Нижних Ачалуках (школа № 14), Средних Ачалуках (школа № 15), Верхних Ачалуках (школа № 17), Сагопшах (школа № 19), Инарках (Культурно-досуговый центр Малгобекского района).

Лидером по количеству площадок патриотической акции стали Назрань и Назрановский район. В городе написать диктант можно будет в школах №№ 1, 2, 6, 8, 9, 18 и СОШ-ДС №№ 10 и 11, в районе — в сельских поселениях Сурхахи (в Горском кадетском корпусе и школе № 2), Али-Юрт (школа № 1), Барсуки (школа № 1), Долаково (СОШ-ДС № 2), Кантышево (школа № 4), Гази-Юрт (школа), Плиево (школа № 4), Экажево (школы №№ 4 и 5), Яндаре (школа № 1).

Организаторами патриотической акции выступают «Единая Россия» вместе с Российским военно-историческим обществом, Российским историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Участники диктанта, набравшие максимальный балл, получат преференции при поступлении в вуз.

«Диктант Победы» включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. На ответ отводится 45 минут. Вопросы носят разноплановый характер: вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании приведенного отрывка определить город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами и монументами, посвященными Великой Отечественной войне.

Участники диктанта имеют возможность подготовиться к проверке знаний заранее — после регистрации на сайте есть возможность пройти тренировочные тесты.

Регистрация участников проходит на сайте. 

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