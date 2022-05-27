Директор ДК села Нестеровское Ингушетии Юсуп Евлоев отмечен благодарностью министра культуры РФ

Врачи, учителя и работники культуры, работающие на селе, стали участниками встречи, которую провела в Москве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Мероприятие было посвящено вопросам реализации национальных проектов и государственных программ, направленных на повышение уровня жизни сельчан.

Участник встречи Юсуп Евлоев оказался в числе награжденных. Он получил благодарственное письмо министра культуры России Ольги Любимовой «За большой вклад в развитие культуры и социальной сферы сельских поселений».

Юсуп Евлоев работает директором нестеровского ДК с 2013 года и за это время стал обладателем разных наград, в том числе и медали «25 лет Республике Ингушетия». Многие годы своей жизни он посвятил службе в органах правопорядка. Среди его наград этого периода — медали «За мужество и отвагу», «За ратную доблесть», «За укрепление правопорядка», «Участник боевых действий на Северном Кавказе» и другие.

В настоящее время Юсуп Ахметович возглавляет Сунженский районный совет Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», является членом регионального совета ветеранов МВД и внутренних войск.