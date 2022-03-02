Директор РДНТ Ингушетии представит республику на V Всероссийском конгрессе фольклористов в Рязани

Этот юбилейный конгресс — одно из главных событий Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Крупнейший научный форум соберет ведущих ученых-фольклористов и специалистов, работающих в сфере этнокультурного образования.

Всероссийский конгресс фольклористов проходит 1 раз в 4 года и является крупнейшим научным форумом в области народоведческих дисциплин. Здесь подводят итоги исследовательской и практической деятельности в сфере сохранения нематериального культурного наследия.

Важной отличительной особенностью V Всероссийского конгресса фольклористов станет участие в его работе специалистов-практиков, которые в своей повседневной деятельности прилагают усилия, направленные на сохранение нематериального культурного наследия народов нашей страны. В Рязань приедут директора домов (центров) народного творчества со всех регионов России. У людей, которые изо дня в день занимаются нравственным и эстетическим воспитанием подрастающего поколения, используя для этого образцы народного искусства, будет что обсудить.

У Алаудина Эсмурзиева запланирован на конгрессе ряд встреч с коллегами из других регионов России. Это будет живой обмен мнениями и хороший задел на будущее. Уже сейчас у директора РДНТ Ингушетии началось предварительное обсуждение некоторых совместных проектов с его коллегами из субъектов Северного Кавказа.