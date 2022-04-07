Директрисе детсада в Ингушетии грозит штраф за незаконное трудоустройство бывшего полицейского

«Установлено, что местный житель в октябре 2017 года принят на работу в ЧОУ «Начальная школа-детский сад «Карапуз Академия», и с ним заключен трудовой договор. Ранее он работал в МВД по республике. Однако, несмотря на требования законодательства, руководитель организации сообщение о заключении трудового договора представителю работодателя бывшего государственного гражданского служащего по последнему месту его службы, то есть в МВД, в 10-дневной срок, а также до настоящего времени в установленном порядке не направил», — говорится в сообщении.

В связи с этим прокурором Карабулака в отношении директора детсада возбуждены дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего), которые в настоящее время находятся на рассмотрении у мирового судьи судебного участка № 1 Республики Ингушетия.