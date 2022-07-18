Дистанционный мошенник выманил у жителя Ингушетии около 340 тыс. рублей
В дежурную часть МО МВД России «Сунженский» обратился местный житель с заявлением о том, что в период между 28 июня и 8 июля неустановленное лицо завладело его денежными средствами в размере 339 тыс. 340 рублей.
Указанную сумму заявитель перевел со своей карты на указанный ему счет в банке для регистрации на специальной бирже, в целях торговли электронной валютой. После перевода денег неустановленное лицо перестало выходить на связь.
В действиях лица, завладевшего денежными средствами заявителя, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.