Мошенничество

Дистанционный мошенник выманил у жителя Ингушетии около 340 тыс. рублей

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В дежурную часть МО МВД России «Сунженский» обратился местный житель с заявлением о том, что в период между 28 июня и 8 июля неустановленное лицо завладело его денежными средствами в размере 339 тыс. 340 рублей.

Указанную сумму заявитель перевел со своей карты на указанный ему счет в банке для регистрации на специальной бирже, в целях торговли электронной валютой. После перевода денег неустановленное лицо перестало выходить на связь.

В действиях лица, завладевшего денежными средствами заявителя, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК России, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

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