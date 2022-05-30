Для ингушских кадетов построили спорткомплекс с полуолимпийским бассейном

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В сельском поселении Сурхахи появился физкультурно-оздоровительный комплекс для учащихся Горского кадетского корпуса, сообщил газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы Минстроя региона в понедельник.

«Современный плавательный комплекс в Горском кадетском корпусе имени А. Цароева построен за год», — сказал собеседник.

По его словам, новый проект крытого плавательного комплекса круглогодичного цикла с обширной инфраструктурой реализован в живописном месте Назрановского района. В строительстве ФОКа использованы передовые технологии, современные материалы с усиленным запасом прочности и инновационное оборудование.

Бассейн полуолимпийский, предусмотрены пять дорожек длиной 25 метров и шириной 1,6 м, глубина от 1,5 до 3 м.

Как сообщал ранее Глава региона Махмуд-Али Калиматов, расширение возможностей учреждения приведет к росту перспектив в военной карьере для кадетов. Чем качественнее подготовка и шире спектр навыков выпускника, тем разнообразней круг военно-учетных специальностей, в которых он может реализоваться.

Рассматривается возможность включения ингушских ребят в состав экипажей подводных лодок. К проведению занятий с курсантами будут привлечены профессиональные дайверы.

Для комфортного пребывания воспитанников в основном корпусе был проведен масштабный ремонт. По инициативе Главы региона, на эти цели затрачено более 6 млн рублей, в том числе из средств

Национального фонда развития Ингушетии.

Кадетский корпус имени легендарного разведчика партизанского отряда Медведева в годы ВОВ Абдулы Цароева был создан в 1994 году с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников Отечества.

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