Для оптимизации транспортной сети в Ингушетии наберут 50 водителей автобусов
ГУП «Ингушавтотранс» объявил о наборе персонала для повышения качества обслуживания населения общественным транспортом. Требуются водители автобусов, автомеханики и газосварщики, сообщает пресс-служба Минпромсвязи региона.
«Требуются 50 водителей автобусов, по 5 автослесарей, автомехаников, автоэлектриков и по 3 человека для шиномонтажных и газосварочных работ», — говорится в сообщении.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: город Назрань, ул. Муталиева, 6, ГУП «Ингушавтотранс» (в районе парка «Арбат»).
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что все автобусы и «Газели» в регионе оснастят системой «ГЛОНАСС», что позволит контролировать работу водителей.