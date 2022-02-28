Для оптимизации транспортной сети в Ингушетии наберут 50 водителей автобусов

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ГУП «Ингушавтотранс» объявил о наборе персонала для повышения качества обслуживания населения общественным транспортом. Требуются водители автобусов, автомеханики и газосварщики, сообщает пресс-служба Минпромсвязи региона.

«Требуются 50 водителей автобусов, по 5 автослесарей, автомехаников, автоэлектриков и по 3 человека для шиномонтажных и газосварочных работ», — говорится в сообщении.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: город Назрань, ул. Муталиева, 6, ГУП «Ингушавтотранс» (в районе парка «Арбат»).

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что все автобусы и «Газели» в регионе оснастят системой «ГЛОНАСС», что позволит контролировать работу водителей.

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