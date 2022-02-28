Для оптимизации транспортной сети в Ингушетии наберут 50 водителей автобусов

«Требуются 50 водителей автобусов, по 5 автослесарей, автомехаников, автоэлектриков и по 3 человека для шиномонтажных и газосварочных работ», — говорится в сообщении.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: город Назрань, ул. Муталиева, 6, ГУП «Ингушавтотранс» (в районе парка «Арбат»).