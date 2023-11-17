Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона, первая часть занятия была посвящена таким направлениям, как импортозамещение, авиастроение, судостроение, судовождение и лесная промышленность. Во второй части акцент был сделан на медицине, медицинской реабилитации или генетике.

В образовательном ведомстве отметили, что с 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях Республики Ингушетия, реализующих основное общее и среднее общее образование, внедрена единая модель профессиональной ориентации по направлениям: урочная деятельность; внеурочная деятельность; практико-ориентированный модуль; взаимодействие с родителями; дополнительное образование; профессиональное обучение.

Подчеркивается, что в соответствии с календарно-тематическим планированием по программе курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» профориентационные уроки проходят еженедельно.