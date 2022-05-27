«Выезжать на места, встречаться и разговаривать с людьми. Такая обратная связь в работе депутатов должна присутствовать постоянно, потому что народ делегировал им полномочия по защите своих интересов. Мне нравится, как наши депутаты взялись за эту работу, но необходимо активизировать эту деятельность. Есть темы застарелые долгоиграющие, у которых пока нет окончательного решения. Там целый пласт работы необходимо провести, менять сознание людей, приучить к ответственному подходу к этим вопросам. Речь идет о коммунальных платежах», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в этой сфере нужно дисциплинировать не только плательщиков, но и поставщиков услуг.

«Мы задолжали около несколько млрд рублей по линии ЖКХ. Эта сумма ложится тяжким бременем на регион, не дает нам возможности создать качественную топливно-энергетическую и водную инфраструктуру. С людьми надо активно работать, объяснять им, что без их платежей, мы не можем развивать коммуникации», — считает Глава республики.

Махмуд-Али Калиматов также подчеркнул, что в Ингушетии много социально неблагополучных семей, для которых существуют льготы на оплату ЖКУ.

«Они часто не знают об этом. Депутатам необходимо разъяснять людям о праве на субсидии, объяснять какие документы им для этого необходимы и куда их подавать. Наши совместные усилия должны привести к хорошему результату», — резюмировал Калиматов.

Ранее сообщалось, что с 2019 года общий объем долгов Ингушетии сокращен на 5,6 млрд рублей — с 11,8 млрд рублей до 6,3 млрд рублей, в том числе объем погашенной кредиторской задолженности составил 2,3 млрд рублей, бюджетных мер принуждения — 3,1 млрд рублей, государственный долг снижен на 225 млн рублей.