До 15 апреля в Ингушетии установят более 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

Контейнеры поступили в республику в январе текущего года в рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Они имеют пять цветовых индикаций: зеленую, коричневую, желтую, синюю и серую.

Отмечается, что муниципальные образования должны заранее подготовить контейнерные площадки, которые отвечают установленным санитарным и экологическим требованиям. Одним из основных требований является наличие твердого водонепроницаемого покрытия. Кроме того, необходимо обеспечить наличие подъездных путей для беспрепятственного доступа мусоровозов.

На данный момент Минприроды осуществляет сбор заявок от муниципалитетов и органов исполнительной власти региона с указанием количества необходимых контейнеров согласно цветовой индикации и мест на которых данные контейнеры планируется установить.

Кроме того, министерством проведено совещание с региональным оператором в области обращения с ТКО ООО «Экосистема» о необходимости составления и реализации графика пофракционного сбора и вывоза отходов.

Напомним, в октябре 2021 года Ингушетия вошла в число 46 субъектов, которые получили из федерального бюджета субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Минприроды России выделило региону 34 млн рублей.