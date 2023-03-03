До 20 лет тюрьмы можно получить при содействии боевому крылу последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева

В надзорном ведомстве отметили, что «Российской газетой» 27 февраля 2023 года опубликован актуальный «Единый Федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими».

Под номером 46 список дополнен террористической организацией — «Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюридов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева (Батал-Хаджи, баталхаджинцев, белхороевцев, тариката шейха овлия (устаза) Батал-Хаджи Белхароева)».

Основанием для включения организации в список террористических послужило вынесение Южным окружным военным судом 28 ноября 2022 года приговора о совершении преступления террористического характера. Приговор суда вступил в законную силу 16декабря прошлого года.

«Разъясняем, что со дня официального опубликования информации о включении организации в «Единый Федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими» любые формы действий, направленные на содействие её дальнейшей деятельности, включая финансирование, оправдание действий её членов, пособничество в любом виде, продолжение участия в ней или вхождение в её состав являются уголовно наказуемыми деяниями», — говорится в релизе прокуратуры.

Вышеуказанные действия могут повлечь привлечение к уголовной ответственности по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, или пропаганда терроризма), ст. 205.5. (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Совершение указанных выше преступлений, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.