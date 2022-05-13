До 2024 года власти Ингушетии намерены газифицировать свыше 3 тысяч домовладений

«В Ингушетии в настоящее время реализуется план-график догазификации республики, согласно которому в нынешнем году будут догазифицированы 677 домов, а в 2023 году газ бесплатно будет проведен в 3,2 тысячи домов», — сказал Глава региона.

По его словам, в республике модернизация системы газоснабжения осуществляется поэтапно.

«На сегодня продолжается реконструкция многих элементов газового хозяйства, замена фрагментов газораспределительных сетей, установка индивидуальных приборов учета и других работ », - добавил глава республики.

В завершение Калиматов отметил, что для успешного завершения работы по газификации необходима активность жителей региона по подаче заявок.

«Правительство республики, совместно с муниципальными властями, сегодня усиленно занимается вопросом оформления гражданами документов на дома и земельные участки, их отсутствие значительно замедляет газификацию на местах», — подчеркнул он.