До 2024 года власти Ингушетии намерены газифицировать свыше 3 тысяч домовладений

0

В Ингушетии до конца 2024 года газ до границ земельных участков планируется подвести к 3,2 тыс. домовладений, сообщил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на совещании по реализации программы газификации в республике с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

«В Ингушетии в настоящее время реализуется план-график догазификации республики, согласно которому в нынешнем году будут догазифицированы 677 домов, а в 2023 году газ бесплатно будет проведен в 3,2 тысячи домов», — сказал Глава региона.

По его словам, в республике модернизация системы газоснабжения осуществляется поэтапно.

«На сегодня продолжается реконструкция многих элементов газового хозяйства, замена фрагментов газораспределительных сетей, установка индивидуальных приборов учета и других работ », - добавил глава республики.

В завершение Калиматов отметил, что для успешного завершения работы по газификации необходима активность жителей региона по подаче заявок.

«Правительство республики, совместно с муниципальными властями, сегодня усиленно занимается вопросом оформления гражданами документов на дома и земельные участки, их отсутствие значительно замедляет газификацию на местах», — подчеркнул он.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии составят карту местности для легализации объектов налогообложения
Вице-премьер Александр Новак провел встречу с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым
Ингушетия получила господдержку в 1,8 млрд рублей для стабилизации бюджета
За счет реализации инвестпроектов Ингушетия вышла на допандемийный уровень безработицы
В Национальной библиотеке Ингушетии прошел III этап регионального конкурса «Этнос»
В Ингушетии продолжается реконструкция назрановского лицея
Ингушского футболиста Зелимхана Бакаева включили в символическую сборную Кубка России
В правительстве Ингушетии обсудили меры по предотвращению завоза и распространения холеры
В Ингушетии объявлены флешмобы в рамках празднования 30-летия возрождения республики
В Ингушетии состоялась премьера спектакля по роману Достоевского «Преступление и наказание»
Вице-премьер Новак посетил промышленные предприятия Ингушетии в ходе рабочего визита

Главное

Яндекс.Метрика

 