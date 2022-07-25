До 90 тыс. тонн зерновых планируют собрать в Ингушетии в текущем году
Рекордное количество урожая зерновых намерены собрать в 2022 году аграрии в Ингушетии. Всего в регионе рассчитывают собрать до 90 тыс. тонн зерновых, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Илеза Келигова.
«В этом году мы собираем рекордный урожай пшеницы — 40 центнеров с гектара, в прошлом году с 1 га собирали чуть больше 30 центнеров, также и озимый ячмень был в районе 28-30 центнеров с гектара. в этом году общий объем урожая точно будем знать только после уборочной кампании, но ожидаем в пределах 90 тыс. тонн», — сказал Келигов.
По его словам, часть собранного зерна будет реализована аграриями. «В прошлом году мы в общем убрали 54 тыс. тонн зерновых. В нашем регионе пока нет зерносушилки и зернохранилища, но у государственных унитарных предприятий и фермеров есть складские помещения, в них и будем хранить полученный урожай, а часть реализуем», — добавил замминистра.
Как ранее сообщалось, власти Ингушетии намерены до конца 2023 года построить первое в регионе современное овощехранилище с возможностью единовременного хранения до 30 тыс. тонн продукции, что позволит увеличить продовольственную независимость республики.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в республике составляет 122,2 тыс. га, в том числе пашни — 70 347 га.