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До конца года в Ингушетии планируется сдать поликлинику и две школы на 1244 места

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До конца года в городе Сунжа Ингушетии планируется сдать поликлинику на 300 посещений в смену. Возведение четырехэтажного здания осуществляется на территории Сунженской центральной районной больницы. Общая площадь помещений нового медучреждения составит 7 825, 7 кв. м, сообщил министр строительства республики Микаил Балахоев на заседании регионального правительства.

По его словам, с Минстроем России достигнута договоренность о выделении до конца августа средств для завершения строительства.

В новом корпусе поликлиники разместятся дневной стационар на 10 коек, отделение женской консультации, травматологическое отделение, рентгенодиагностическое отделение, кабинеты врачей-инфекционистов, хирургическое отделение, отделение функциональной диагностики, урологические кабинеты, терапевтическое и стоматологическое отделения.

Кроме того, предусмотрены и отделения ректороманоскопии и гастроскопии, лаборатория срочных анализов и клинико-диагностическая лаборатория.

Также Балахоев отметил, что строительство школы в сельском поселении Яндаре Назрановского района на 540 мест почти завершилось. Объект возведен в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов России федерального проекта «Жилье».

В рамках этого же проекта ведется строительство школы в прибрежно-парковой зоне города Магаса на 704 ученических места, готовность которой составляет 70%. В школе будут актовый и спортивный залы, специальные классы для занятий трудом, как для девочек, так и для мальчиков, библиотека и профильные аудитории.

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