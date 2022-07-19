До конца года в Ингушетии планируется сдать поликлинику и две школы на 1244 места
До конца года в городе Сунжа Ингушетии планируется сдать поликлинику на 300 посещений в смену. Возведение четырехэтажного здания осуществляется на территории Сунженской центральной районной больницы. Общая площадь помещений нового медучреждения составит 7 825, 7 кв. м, сообщил министр строительства республики Микаил Балахоев на заседании регионального правительства.
По его словам, с Минстроем России достигнута договоренность о выделении до конца августа средств для завершения строительства.
В новом корпусе поликлиники разместятся дневной стационар на 10 коек, отделение женской консультации, травматологическое отделение, рентгенодиагностическое отделение, кабинеты врачей-инфекционистов, хирургическое отделение, отделение функциональной диагностики, урологические кабинеты, терапевтическое и стоматологическое отделения.
Кроме того, предусмотрены и отделения ректороманоскопии и гастроскопии, лаборатория срочных анализов и клинико-диагностическая лаборатория.
Также Балахоев отметил, что строительство школы в сельском поселении Яндаре Назрановского района на 540 мест почти завершилось. Объект возведен в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов России федерального проекта «Жилье».
В рамках этого же проекта ведется строительство школы в прибрежно-парковой зоне города Магаса на 704 ученических места, готовность которой составляет 70%. В школе будут актовый и спортивный залы, специальные классы для занятий трудом, как для девочек, так и для мальчиков, библиотека и профильные аудитории.