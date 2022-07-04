Криминал

До восьми лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за хранение осколочной гранаты

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Житель сельского поселения Экажево Назрановского района Ингушетии ответит в суде за незаконное хранение осколочной гранаты. Ему грозит до восьми лет тюрьмы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии следствия, мужчина незаконно приобрел и хранил в бардачке принадлежащего ему автомобиля марки «ВАЗ-2107» ручную осколочную гранату. Указанное взрывное устройство он хранил до момента его обнаружения и изъятия в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками МВД во дворе его домовладения», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд республики.

Незаконное хранение взрывчатых веществ наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до шести месяцев.

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