Доцент МПГУ провела онлайн-семинар для воспитателей Ингушетии

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе образовательного ведомства по региону, спикером в ходе мероприятия выступила кандидат педагогических наук, доцент Московского педагогического госуниверситета Олеся Комарова.

Семинар-практикум состоял из двух частей — теоретической и практической. Проходил он в детском саду номер один «Жар-птица» сельского поселения Плиево Назрановского района, являющемся стажировочной площадкой Министерства образования и науки Ингушетии.

«Данное мероприятие предоставило нам возможность погрузиться в мир дошкольного образования и понять механизмы взаимодействия с ребенком, повышая уровень квалификации, что очень важно в нашей работе», — отметили участники семинара.