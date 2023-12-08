Семинар

Доцент МПГУ провела онлайн-семинар для воспитателей Ингушетии

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Воспитатели республики приняли участие в онлайн-семинаре на тему «Организация образовательной деятельности дошкольников в игре в условиях реализации ФОП ДО в современном детском саду».

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе образовательного ведомства по региону, спикером в ходе мероприятия выступила кандидат педагогических наук, доцент Московского педагогического госуниверситета Олеся Комарова.

Семинар-практикум состоял из двух частей — теоретической и практической. Проходил он в детском саду номер один «Жар-птица» сельского поселения Плиево Назрановского района, являющемся стажировочной площадкой Министерства образования и науки Ингушетии.

«Данное мероприятие предоставило нам возможность погрузиться в мир дошкольного образования и понять механизмы взаимодействия с ребенком, повышая уровень квалификации, что очень важно в нашей работе», — отметили участники семинара.

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