Договор передачи молочно-мясного комплекса Ингушетии в частные руки признан незаконным

«Иск был предъявлен прокуратурой республики в 2020 году в результате проверки, в ходе которой установлены грубые нарушения процедуры проведения торгов, антимонопольного законодательства. Это привело к ограничению количества участников аукциона, предоставлению необоснованных преференций отдельному лицу», — сказал представитель ведомства.

По его данным, из совокупности обстоятельств заключения договора усматривалось, что сделка является притворной, фактически за несоразмерно низкую плату имущество передано в дар юридическому лицу.

Исполнение решения суда взято прокуратурой республики на контроль.

Как сообщали ранее в пресс-службе СКР, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Ингушетии по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, незаконно безвозмездно на 49 лет передал коммерческой организации мясо-молочный комплекс, который был построен в 2014 году за счет средств федерального бюджета в размере около 804 млн рублей и приносил ежегодно доходы от его аренды для бюджета республики в размере около 19 млн руб.

В результате государственное имущество используется коммерческой организацией в целях извлечения собственной прибыли, то есть не для достижения цели указанной федеральной целевой программы, в бюджет республики не поступили доходы от его аренды с 2018 по 2020 год в размере более 37,5 млн руб.