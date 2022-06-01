Доходы самых бедных жителей Ингушетии в пять с лишним раз меньше доходов самых богатых

«В топ-10 наименьшего неравенства доходов вошли в основном небогатые регионы — Ингушетия (5,5), Еврейская автономная область (5,5), Хакасия (5,5), Костромская область (5,6), Карачаево-Черкесия (5,6), Кировская область (5,6), Калмыкия (5,7), Владимирская область (5,8), Тверская область (5,8) и Удмуртия (5,8). Если же взять за основу среднедушевой уровень денежного дохода за месяц, то регионами-лидерами стали Чукотский АО (96 358 руб.), Ямало-Ненецкий АО (96 007 руб.) и Москва (87 972 руб.), а аутсайдерами — Ингушетия (17 954 руб.), Тыва (20 041 руб.) и Карачаево-Черкесия (20 458 руб.)», — говорится в сообщении.

Для измерения параметров был использован квинтильный коэффициент. При таком подходе население разбивается на пять равных по численности групп, которые выстраивается по уровню доходов. В первую группу включаются граждане с наименьшим доходом, в пятую — с наибольшим. Соотношение средних доходов в двух крайних группах и выступает индикатором существующего неравенства.

Доходы населения включают зарплату, доходы от предпринимательской деятельности (в том числе от аренды недвижимости) и собственности (проценты по вкладам, дивиденды, купоны по облигациям, доходы от продажи ценных бумаг), соцвыплаты (пенсии, пособия, стипендии и т. д.), и прочие денежные поступления.

В целом по стране среднемесячные доходы россиян в 2021 году составили 40 тыс. рублей. При этом три выбранные группы населения оказались ниже этого рубежа: первая, с наименьшим достатком, получала в среднем 10,8 тыс. рублей в месяц, вторая — 20,3 тыс. рублей, третья — 30,3 тыс. рублей. Четвертая группа превысила средний уровень на 13,5% (45,4 тыс. рублей), а самая доходная пятая, с наибольшими доходами — более 2,5 раз (93,5 тыс. рублей).