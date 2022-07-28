Дом народного творчества Ингушетии оказал методическую помощь ансамблю «Онгушт»

По словам собеседника, не остался без внимания и детский хореографический ансамбль «Онгушт», который под руководством Саида Катиева успешно функционирует на базе Дома культуры сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района и уже давно известен широкой публике, даже на международном уровне.

С руководством и юными участниками ансамбля встретился методист РДНТ Беслан Газдиев. Известный хореограф оказал детскому коллективу практическую помощь, а также обсудил с руководством ансамбля планы дальнейшей работы.

«Деятельность Республиканского дома народного творчества в оказании методической помощи сельским творческим коллективам в настоящее время находится в активной фазе, и такие инспекционные поездки наших сотрудников будут продолжены. Сохранение народной культуры и дальнейшее развитие национальной хореографии является одной из главных наших задач», — отметил директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев.