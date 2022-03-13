Дорожники Ингушетии на 95% завершили капремонт автодороги на улице Кулиева в Магасе

«На объекте выполнено порядка 95 процентов всего объема работ, впереди нанесение дорожной разметки и объект можно вводить в эксплуатацию. В процессе производства работ было проведено устройство основания земляного полотна (разработка грунта, профилирование), укладка асфальтобетонного дорожного покрытия в два слоя», — говорится в сообщении.

В настоящее время на дорожном объекте производится устройство обочин.

В 2022 году власти Ингушетии намерены отремонтировать 18 объектов дорожного хозяйства в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», что позволит снизить количество ДТП.