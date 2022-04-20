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Дорожники Ингушетии применяют в своей работе только отечественные материалы

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Дорожники Ингушетии применяют в своей работе только отечественные материалы, сообщили в министерстве автомобильных дорог республики.

Ингушетия производит определенное количество асфальтобетонных смесей, песок, щебень. В случае необходимости часть инертных материалов завозится из соседних регионов.

Другие материалы и комплектующие, необходимые для реконструкции дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», такие как ограждения, трубы, опоры для освещения, плиты укреплений, дорожные знаки и др., заказываются в регионах России.

«В этом году все необходимые материалы подготовлены подрядчиками к началу дорожного сезона. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии ведутся с применением отечественных технологий, материалов и технологических решений. Подрядными организациями уже завершены 5 объектов в рамках нацпроекта, на двух объектах начаты работы. Обязательства по контрактам осуществляются в полном объеме», — сообщил газете «Ингушетия» руководитель дорожного министерства республики Батыр Хаматханов.

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