Дорожники Ингушетии применяют в своей работе только отечественные материалы

Ингушетия производит определенное количество асфальтобетонных смесей, песок, щебень. В случае необходимости часть инертных материалов завозится из соседних регионов.

Другие материалы и комплектующие, необходимые для реконструкции дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», такие как ограждения, трубы, опоры для освещения, плиты укреплений, дорожные знаки и др., заказываются в регионах России.

«В этом году все необходимые материалы подготовлены подрядчиками к началу дорожного сезона. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Ингушетии ведутся с применением отечественных технологий, материалов и технологических решений. Подрядными организациями уже завершены 5 объектов в рамках нацпроекта, на двух объектах начаты работы. Обязательства по контрактам осуществляются в полном объеме», — сообщил газете «Ингушетия» руководитель дорожного министерства республики Батыр Хаматханов.