Субботник

Дорожники Ингушетии присоединились к декаде субботников к 30-летию региона

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Бригады дорожных служб Ингушетии провели субботник на проезжих частях региона в рамках декады к 30-летию республики, сообщает пресс-служба Минавтодора.

«Сотрудники министерства привели в порядок прилегающую к административному зданию территорию. Также на дороги республики выведены дорожные бригады. Они провели очистку дорог, тротуаров и газонов, сбор мелкого мусора на обочинах, привели в надлежащий вид ограждения, остановочные павильоны и другие элементы благоустройства», — говорится в сообщении.

Напомним, в Ингушетии с 26 февраля проходит декада экологических субботников по популяризации добровольчества в сфере защиты окружающей среды. На данный момент в различных населенных пунктах региона собрано порядка 585 мешков мусора.

Следующий общереспубликанский экологический субботник пройдет 12 марта.

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