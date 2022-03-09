Дорожники Ингушетии присоединились к декаде субботников к 30-летию региона

«Сотрудники министерства привели в порядок прилегающую к административному зданию территорию. Также на дороги республики выведены дорожные бригады. Они провели очистку дорог, тротуаров и газонов, сбор мелкого мусора на обочинах, привели в надлежащий вид ограждения, остановочные павильоны и другие элементы благоустройства», — говорится в сообщении.

Напомним, в Ингушетии с 26 февраля проходит декада экологических субботников по популяризации добровольчества в сфере защиты окружающей среды. На данный момент в различных населенных пунктах региона собрано порядка 585 мешков мусора.

Следующий общереспубликанский экологический субботник пройдет 12 марта.