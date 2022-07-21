Дорожники приступили к асфальтированию моста и подъездных путей в Сунже Ингушетии

«Мы начали асфальтирование переправы и подъездных путей. Асфальт предстоит проложить на участке общей протяженностью 402 метра», — сказал собеседник издания.

По его словам, рабочие планируют проложить и тротуарную дорожку для пешеходов. В ближайшие дни необходимо провести работы по ограждению проезжей части, установке стоек и отбойников. Со дня на день конструкции должны поступить на стройплощадку. Кроме того, строители намерены сделать освещение на участке. Все работы стройфирма намерена завершить к концу этого месяца, официальное открытие объекта, как ожидается, состоится в сентябре. К реализации проекта дорожники приступили в апреле этого года. Местная детвора уже нашла для себя удобную площадку для велосипедных гонок. Жители ул. Энгельса ждали строительства моста с выходом на главный рынок на протяжении 20 лет и благодарят дорожников и власть за такой подарок.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», мост через реку Сунжа соединит улицы Восточную и Энгельса. Длина железобетонной трехпролетной переправы составит 50 метров, а ширина — 12 метров. В строительстве объекта задействованы десятки специалистов и спецтехника.

Необходимость строительства моста обусловлена активной застройкой северной части города. За минувшие годы в районе, именуемом в народе Заовражный, возведены два дошкольных учреждения, ведется строительство общеобразовательной школы, которую введут в эксплуатацию в 2022 году.

По мосту смогут передвигаться все виды автотранспорта.

Движение по переправе планируется запустить до сентября текущего года. Принимаемые меры позволят разгрузить центральные улицы от транспортного потока.

Напомним, в 2021 году власти Сунжи для разгрузки центра города открыли несколько улиц, остававшихся закрытыми шлагбаумами на протяжении десятков лет.