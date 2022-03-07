Дорожные инспекторы Ингушетии навестили матерей погибших сослуживцев

«С искренними словами благодарности за неиссякаемое женское терпение полицейские порадовали мам, вырастивших стражей правопорядка», — отметили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекторы пожелали здоровья, терпения, улыбок и всего самого хорошего.

«Женщины поблагодарили полицейских за оказанное внимание и пожелали им спокойной службы и счастья», — говорится в релизе.