Драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Поспешное замужество»
Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина приглашает всех на онлайн-показ спектакля «Сихденна маьрел» («Поспешное замужество») по одноименному произведению народной артистки РИ Эсет Сусуркиевой, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Режиссер-постановщик — заслуженный артист Ингушетии Мурат Галаев.
В комедийной постановке посетители смогут увидеть не только отображение сегодняшней действительности, мастерски выписанные характеры героев, блестящую игру актеров, но и услышать сочный, колоритный ингушский язык, познакомиться с искрометным народным юмором, что делает спектакль ярким и динамичным.
Смотрите спектакль на Rutube-канале театра.