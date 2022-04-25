Драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Поспешное замужество»

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Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина приглашает всех на онлайн-показ спектакля «Сихденна маьрел» («Поспешное замужество») по одноименному произведению народной артистки РИ Эсет Сусуркиевой, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Режиссер-постановщик — заслуженный артист Ингушетии Мурат Галаев.

В комедийной постановке посетители смогут увидеть не только отображение сегодняшней действительности, мастерски выписанные характеры героев, блестящую игру актеров, но и услышать сочный, колоритный ингушский язык, познакомиться с искрометным народным юмором, что делает спектакль ярким и динамичным.

Смотрите спектакль на Rutube-канале театра.

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