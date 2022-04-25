Драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Поспешное замужество»

Режиссер-постановщик — заслуженный артист Ингушетии Мурат Галаев.

В комедийной постановке посетители смогут увидеть не только отображение сегодняшней действительности, мастерски выписанные характеры героев, блестящую игру актеров, но и услышать сочный, колоритный ингушский язык, познакомиться с искрометным народным юмором, что делает спектакль ярким и динамичным.