Драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле»

«По многочисленным просьбам зрителей, а также для тех, кто пропустил премьеру спектакля 4 июня, которая прошла с большим успехом, мы вновь покажем спектакль «Лекарь поневоле», — сказал собеседник.

Спектакль можно будет увидеть 18 июня во Дворце культуры г. Назрани. Начало в 17:00 мск. Билеты доступны также по программе «Пушкинская карта» на сайте http://ingdramteatr. ru/afisha/