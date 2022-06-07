Драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле»

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Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина 18 июня приглашает зрителей на спектакль по пьесе Мольера «Лекарь поневоле», сообщили в пресс-службе творческого коллектива.

«По многочисленным просьбам зрителей, а также для тех, кто пропустил премьеру спектакля 4 июня, которая прошла с большим успехом, мы вновь покажем спектакль «Лекарь поневоле», — сказал собеседник.

Спектакль можно будет увидеть 18 июня во Дворце культуры г. Назрани. Начало в 17:00 мск. Билеты доступны также по программе «Пушкинская карта» на сайте http://ingdramteatr. ru/afisha/

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