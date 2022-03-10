Драмтеатр имени И. Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Рука судьбы» на ингушском языке

«У актеров по определению одна задача — высмеивать пороки нашего бытия, показать во всей «красе» проходимцев, хапуг, любителей легкой жизни, оправдывающих любую подлость обычаем и думающих прежде всего только о себе», — отметил собеседник.

По его словам, яркие и смешные образы в исполнении любимцев публики Хавы Ганижевой, Ахмеда Евлоева, Азы Аушевой, Муслима Албогачиева, Дианы Мержуевой, Раи Дзейтовой, Махмуда Нальгиева, Адама

Бузуртанова, Зареты Гандалоевой и Зульфии Кукурхоевой увлекут зрителей в мир театра.