Драмтеатр имени И. Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Рука судьбы» на ингушском языке

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Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина продолжает показы спектаклей онлайн. С 9 марта и до конца следующей недели в 16:00 состоится показ спектакля-комедии «Рузкъан болх» («Рука судьбы»), сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

«У актеров по определению одна задача — высмеивать пороки нашего бытия, показать во всей «красе» проходимцев, хапуг, любителей легкой жизни, оправдывающих любую подлость обычаем и думающих прежде всего только о себе», — отметил собеседник.

По его словам, яркие и смешные образы в исполнении любимцев публики Хавы Ганижевой, Ахмеда Евлоева, Азы Аушевой, Муслима Албогачиева, Дианы Мержуевой, Раи Дзейтовой, Махмуда Нальгиева, Адама

Бузуртанова, Зареты Гандалоевой и Зульфии Кукурхоевой увлекут зрителей в мир театра.

Увидеть постановку можно на официальном YouTube-канале драматического театра имени Базоркина.

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