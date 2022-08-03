ДТП

Два человека погибли, еще двое пострадали в автоаварии в Ингушетии

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Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП, произошедшего накануне вечером на автодороге «Назрань-Кантышево», сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

«Столкнулись два автомобиля марки Hyundai и ВАЗ-2114. Два человека скончались при доставлении в больницу. Детей среди пострадавших нет», — говорится в релизе.

Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани на попутном автотранспорте. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи» в количестве 3-х человек и одна единица техники.

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